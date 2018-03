Clinton: USA-l pole Põhja-Korea kõnelusteks kogenud diplomaate

«Need on inimesed, kes on toimikuga tuttavad ning tunnevad põhjakorealasi ja nende keelt,» lausus Trumpi rivaal 2016. aasta valimistel.

Clintoni sõnul on USA välisministeeriumi personali kärbitud ning kogenud diplomaate Põhja-Korea valdkonnas napib, sest paljud on lahkunud.

«Kuid see ei ole «Õpipoiss» (Trumpi tõsielusari) või tõsielutelevisiooni sündmus. Need on läbirääkimised väga ettearvamatu liidriga, kel on vähemalt 20 tuumarelva ja kes ähvardab USA-d,» lisas ta.