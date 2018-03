Vene luuraja mürgitamisjuhtum: kogutud on üle 200 asitõendi ning küsitletud arvukalt tunnistajaid

Siseministri sõnul on juhtumiga seoses õnnestunud kindlaks teha üle 200 tunnistaja ning koguda enam kui 240 asitõendit, mida praegu «kiiresti ja professionaalselt» uuritakse.

Rudd lisas, et 66-aastane Sergei Skripal ja 33-aastane Julia Skripal, keda mürgitati seni tuvastamata paralüseeriva ainega, on jätkuvalt haiglas kriitilises, kuid stabiilses seisundis.

Mürgitatud ohvritele esimesena abi andnud politseinik Nick Bailey, kes sai samuti mürgituse, on praegu arstide järelevalve all, kuid suudab rääkida ja lähedastega suhelda.

Briti võimud on saatnud Salisburysse politseile appi 180 sõjaväelast, sealhulgas kuningliku tankirügemendi keemiakaitse ohvitsere, 40 merejalaväelast, kes on läbinud keemiatõrje väljaõppe ning teisi spetsialiste.

«See juurdlus on suunatud inimeste julgeoleku tagamisele, samuti kõigi asitõendite kogumisele, et kui asi peaks jõudma kahtlusaluste kindlakstegemiseni, oleksime täiesti kindlad,» märkis Rudd.

Briti asesiseminister Ben Wallace ütles BBC-le, et valitsus on valmis suunama juhtumi uurimisse kõik olemasolevad ressursid. Ta nimetas venelaste mürgitamist äärmiselt tõsiseks intsidendiks, millel on kohutavad tagajärjed.