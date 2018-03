Norras sai spordihuviliste tunglemises viga vähemalt üheksa inimest

Rahvahulga tunglemine oli metroojaamades vahepeal nii suur, et mitmed inimesed minestasid. Ummikute tõttu oli päästetöötajatel raskusi sündmuskohale jõudmisel. Politsei info kohaselt puhkes mitmel pool ka kähmlusi.

Oslo politsei kirjutas Twitteris, et üks inimene jäi rongi alla Voksenlia raudteejaamas. Politseinike andmetel on ohver tõsiselt vigastatud, kuid meelemärkusel. Veel üks inimene sai elektrilöögi, kuid tema elu pole ohus. Voksenlia on Holmenkollenile järgnev jaam.