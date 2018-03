Soome väejuht: Vene sõjalennukite aktiivsus Läänemere piirkonnas oli mullu rekordiline

«Alates 2012. aastast on lennuliiklus (Vene õhujõudude – toim.) sagenenud ligi kolm korda. Eelmine rekordiline aasta oli 2014, kuid eelmisel aastal Venemaa ületas selle näitaja,» ütles Lindberg ajalehele Aamulehti .

Kindral märkis, et jätkuvalt pole Vene sõjalennukitel kokku lepitud lennumarsruuti, nad ei kontakteeru lennujuhtidega või on neil transponderid välja lülitatud. Tuleb ette ka nö pimelende, mis on kombinatsioon kõigist kolmest nimetatud variandist.