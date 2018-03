Vene luuretöötaja peal kasutatud mürki leiti restoranist ja pubist

Inglismaa juhtiv tervishoiuametnik Sally Davies teatas, et kuni 500 inimest, kes olid külastanud Salisburys asuvat pubi The Mill ja Zizzi restorani peavad ennetava meetmena oma riided ja kaasas olnud esemed üle pesema.

Tervishoiuministeeriumi sõnul on oht küll väike, kuid korduv kokkupuude närvimürgiga võib sellegipoolest olla ohtlik.

«Olen kindel, et see pole kahjustanud Millis või Zizzis olnutest kellegi tervist. Samas mõned inimesed muretsevad, et pikaajaline kokkupuude nende ainetega võib nädalate ja kuude jooksul tekitada terviseprobleeme. Seepärast soovitan inimestel, kes olid kas kõnealuses restoranis või pubis eelmisel pühapäeval kella 13.30 kuni esmaspäeva öösel uste sulgemiseni, pesta neil siis seljas olnud riideid ja asju, mis neil seal kaasas olid,» lausus Davies.