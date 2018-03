CIA juht: Põhja-Korea tippkohtumine on märk sanktsioonide mõjumisest

«Me pole varem saanud põhjakorealasi positsiooni, kus nende majandus on sellises ohus, kus nende juhtkond on sellise surve all,» lausus Mike Pompeo telekanalile Fox News.

Kohtumise kriitikud pelgavad, et impulsiivse ja kogenematu presidendi juhitud kõnelused on liiga riskantsed.

Eksperdid arvavad, et kui kõnelused ebaõnnestuvad, siis jääb kriisi lahendamiseks sisuliselt lauale vaid sõjaline lahendus.

Pompeo andis mõista, et Trump mõistab eelseisvaid ohte. «President ei tee seda, et teha teatrit. Ta läheb sinna, et lahendada probleemi.»