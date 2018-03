Kremli internetitroll: vähesed meist on tegelikult Putini toetajad

«Varem pidime võtma seisukohtasid, uurima Rosstati andmeid või vähemalt midagi Wikipediast kopeerima. Nüüd tuleb ainult solvanguid kirjutada,» märkis Kremleboti nime all tuntud Internet Research Agency töötaja.

Peamine ülesanne on rünnata Kremli vastaseid. Näiteks mil iganes esineb opositsiooniliider Aleksei Navalnõi nimi, kirjutavad trollid sellele kommentaariks «anaalne» või mõne muu kangema solvangu.

«Mis on selle eesmärk? Luua tugev seoslik side. Kui inimene kuuleb «Navalnõi», hüppab talle pähe mõni ebameeldiv omadussõna. Vähemalt selline on teooria – ma ei tea, kui hästi see praktikas töötab,» lausus internetitroll.

Kremleboti sõnul on suunamuutuse põhjus praeguse poliitilise korra vastaste mõjutamisest loobumine, sest sellel pole mingit mõtet.

«Nüüd käib võitlus peamise valijaskonna peale. Ja nende inimestega tuleb rääkida nende endi keeles. Tuleb olla lihtsam ja tõmmata inimesi enda poole,» lisas ta.

Büroohoone Peterburis, kus asub arvatavasti ka kurikuulsa Internet Research Center`i peakontor. FOTO: Mstyslav Chernov/AP

Kremleboti sõnul saavad firma töötajad umbes 35 000 rubla (500 euro) suurust kuupalka, mida toetavad veel 5000-10 000 rubla (70-140 euro) suurused boonused. Samas trahvib firma juhtkond töötajaid iga väiksemagi asja eest, nii et boonused kaovad tavaliselt kiiresti käest.

Kremleboti nime all tuntud trolli peamine töö on vaadata ringi YouTube`i keskkonnas ja jätta sinna kommentaare. Kremlebot kirjeldab oma tööd kommentaariumisse s*ttumisena.

Seoses 18. märtsil peetavate presidendivalimistega on Kremli trollidena tuntud üksuse eesmärk tõsta valijate aktiivsust. Kõik firma töötajad peavad ka ise kohustuslikus korras valimas käima ja saatma selle tõestuseks oma ülemusele pildi endast valimisjaoskonnas.

Ülesanne on murda Navalnõi üleskutse valimisi boikoteerida, kuid mitte otseselt agiteerida Vladimir Putini poolt hääletama.

«Kogu olukord (Kommunistliku Partei kandidaadi Pavel) Grudinini ümber on koomiline. Pool päeva veedan ma kirjutades kommentaare nagu «Mis on boikoti mõte! Me peaksime Grudinini poolt hääletama! Tema on tõeline vastane Putinile! Kodus püsimisel pole mõtet! Hääletage Grudinini poolt!,» sõnas trollifarmi töötaja.

«Kuid teise poole päevast veedan ma tõestades, et ta on vääritu, valetaja ja ebameeldiv,» lisas Kremlebot. «Tal on välismaised pangakontod, ta on viinud miljardeid riigist välja, rikub seadust, ei maksa makse ja on üldiselt kommunist.»

Kremleboti sõnul on hiljutine kõmu Internet Research Agency ümber nende tegevust raskendanud.

«Mitte ainult seetõttu, et meie kommentaare ei võeta enam tõsiselt. Iroonia on selles, et inimesed on hakanud uskuma, et kõik valitsusmeelsed kommentaarid on kinnimakstud. Naljaks on vaadata mõnda tavalist kremlimeelset inimest vestlusesse astumas ja inimesed kirjutavad talle: «Kremlinbot, sa imbetsill! Sa oled kinni makstud!» See on äärmiselt koomiline,» lausus internetitroll.

«Nüüd paistab, et mida enam me kommentaare kirjutame, seda rohkem me valitsust kahjustame. Midagi muud sellest ei saa. Kas pole irooniline?» lisas ta.

Internet Research Agencyle on võtmetähtusega selle ingliskeelne osakond, mis töötab saladuskatte all ja on muust asutusest võrdlemisi eraldatud.

«Neil inimestel on päris hea inglise keele oskus. Nad istuvad eraldi. Neil on oma kohviaparaat ja me ei suhtle palju. Viimastel aastatel on see osakond üha kasvanud, kuid sel on veel pikk maa venekeelsele osakonnale järele jõudmiseni,» märkis Kremelebot.

Internetitrolli sõnul on vähesed firma töötajad tegelikult Putini poliitika toetajad: «Ainult viis või kümme protsenti. Teisi lihtsalt ei huvita, keda nad kommentaariumis maha teevad.»