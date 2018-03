Venemaad keemiarünnaku tõenäoliseks toimepanijaks nimetanud May vihastas Kremlit

May andis mõista, et Skripalide mürgitamine oli kas Vene riigi otsene rünnak või on Moskva kaotanud kontrolli oma keemiarelvade üle.

«Praeguseks on selge, et Sergei Skripal ja tema tütar mürgitati sõjaväelist päritolu närvigaasiga, mis on arendatud välja Venemaal. See kuulub Novitšoki närvigaaside seeriasse,» lausus May, viidates 1970. ja 1980. aastatel Nõukogude Liidus loodud närvigaaside seeriale.