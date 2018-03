May: endine spioon mürgitati Venemaal toodetud närvigaasiga

«On väga tõenäoline, et Venemaa kannab vastutust Sergei ja tema tütre Julia Skripali vastu sooritatud teo eest,» ütles May parlamendis. Ta lisas, et rünnakus kasutati Nõukogude Liidus külma sõja lõpus valmistatud sõjalise otstarbega närvigaasi Novitšok (новичок - uustulnuk).