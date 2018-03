Tillerson: USA pole Põhja-Korealt tippkohtumise osas otsest vastust saanud

«On vaja teha mitu sammu nende arutelude asukoha ja ulatuse kokku leppimiseks. Me ei ole Põhja-Korealt otsest vastust saanud, ehkki loodame midagi kuulda,» ütles Tillerson Nigeeria pealinnas Abujas.

«Kõik need on küsimused, millele inimesed ootavad pingsalt vastuseid. Ütleksin "olge kannatlikud,» lausus ta.

Tillersoni sõnul peab enne USA presidendi Donald Trumpi ja Põhja-Korea riigijuhi Kim Jong-uni kohtumist aset leidma palju samme ja kogu protsess on «varajases faasis».

Välisminister rõhutas, et tähtis on pidada poolte esialgseid arutelusid «vaikselt».

Soul teatas 6. märtsil, et Pyongyang on teinud ettepaneku pidada USA-ga julgeolekutagatiste eest kõnelusi tuumarelvadest loobumise üle ja on nõus peatama läbirääkimiste ajaks raketikatsetused. Pyongyang oli eelnevalt nõustunud pidama aprillis tippkohtumise Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni ja Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-ini vahel.