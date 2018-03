NATO -le teeb muret Vene eksluuraja ründamine Suurbritannias

Ta märkis, et on sel teemal vestelnud Ühendkuningriigi ametiisikutega.

"Ühendkuningriik on väga väärtuslik liitlane ja see vahejuhtum valmistab NATO-le suurt muret. NATO hoiab ses küsimuses kontakti Briti võimudega," on öeldud Stoltenbergi büroo avalduses.