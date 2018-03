Esindajatekoja luurekomitee ei leidnud tõendeid Trumpi ja Venemaa kokkumängust

"Me ei leidnud mingeid tõendeid kokkumängust, koordineerimisest või vandenõust Trumpi kampaaniameeskonna ja venelaste vahel," ilmneb esindajatekoja luurekomitee vabariiklastest enamuse avaldatud esialgsest raportist.

Komitee oli nõus USA luureteenistuste järeldusega, et venelased üritasid valimistesse sekkuda, kuid tõrjus väiteid, nagu püüdnuks Moskva soodustada just Trumpi pääsu Valgesse Majja.

"Pärast rohkem kui aastat on komitee oma Venemaa-juurdluse lõpetanud ja töötab nüüd raporti lõpuleviimise kallal," lausus komitee esimees Devin Nunes.

"Me loodame, et meie järeldused ja soovitused aitavad parandada 2018. aasta vahevalimiste julgeolekut ja usaldusväärsust."

Tähtsaim demokraat komitees Adam Schiff väitis, et vabariiklaste samm on tingitud Valge Maja survest, kus Trump ja tema lähedased abid on silmitsi samasuguse uurimisega, mida viib läbi justiitsministeeriumi sõltumatu eriprokurör Robert Mueller.