Tillerson: närvimürk sai pärineda ainult Venemaalt

«Me usaldame täielikult Ühendkuningriigi juurdlust ja järeldust, et Venemaa on tõenäoliselt vastutav närvigaasirünnaku eest, mis läinud nädalal Salisburys toime pandi,» ütles eile õhtul välisminister Rex Tillerson.

Minister lisas, et ei tea, kas Vene valitsus oli mürgitamisest teadlik. Kuid ta kinnitas, et mürk ei saanud pärineda kusagilt mujalt.

Tillersoni sõnul on see närvimürk Ühendriikidele teada ning seda on vaid väga vähestel.