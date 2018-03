Piloot süüdistab New Yorgi kopteriõnnetuses reisija kotti

Reisiajakirjanik Eric Adams, kes oli osalenud samal päeval New Yorgis sarnasel kopterilennul, märkis, et firma turvabriifingust puudusid fundamentaalsed detailid.

«See oli ilma usteta lend, rakmetega. Neid oleks olnud õnnetuse korral keeruline eemaldada, kuna nad on kinnitatud tagant poolt. Neil on küll noad, millega rakmeid läbi lõigata, kuid meiele ei näidatud, kus need asuvad. Meil olid ka päästevestid,» märkis Adams.

New Yorgi päästekeskuse ülema Daniel Nigro sõnul kaldus kopter vees kummuli, raskendades nii oluliselt päästjate tööd: «Üks kõige keerulisemaid asju pääste juures oli see, et viis inimest olid rakmetes. Me pidime inimesed välja lõikama.»