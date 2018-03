Türgi väed piirasid Afrini linna ümber

Kurdi allikad teatasid, et kõik linna viivad teed on võetud mürsutule alla, kuid eitasid linna piiramist.

Väidetavalt põgenesid eile sajad tsiviilelanikud linnast Süüria vägede kontrolli all olevatele aladele.

Türgi operatsioon «Oliivioks» Kurdi Rahvakaitseüksuste (YPG) välja ajamiseks Afrini linnast algas 20. jaanuaril. Türgi valitsuse väitel on YPG Türgis keelatud Kurdistani Töölispartei (PKK) allharu, viimast süüdistatakse terroristlikus tegevuses.

Allolevalt kaardilt on näha rohelisega tähistatud Türgi vägede edasiliikumine, kollasega on märgitud Süüria Demokraatlike Jõudude territoriaalsed kaotused.

Animated map of #Afrin offensive. pic.twitter.com/nJifoScU07

Türgi andmetel on operatsiooni algusest alates neutraliseeritud 3393 terroristi, mis tähendab, et nad on kas alla andnud, kinni võetud või tapetud.