Venemaa kutsus seoses luuraja mürgitamisega Briti suursaadiku vaibale

Vene välisministeeriumi kõneisik Maria Zahharova teatas Briti suursaadiku Laurie Bristow' välja kutsumisest, kuid ei andnud täpsemat teavet.

Vene välisminister Sergei Lavrov nimetas Suurbritannia peaministri Theresa May avaldust, et Venemaa on tõenäoliselt endise topeltagendi Sergei Skripali mürgitamisega seotud, ultimaatumiks ja ütles, et Venemaa peab saama ligipääsu endise luuraja mürgitamiseks kasutatud aine uurimisele.

«Loomulikult me kuulsime Londonist kõlanud ultimaatumit. Välisministeeriumi ametlik esindaja kommenteeris juba meie suhtumist sellesse,» vastas Lavrov täna. «Sellele võib lisada, et Suurbritannia on nagu Venemaagi keemirelva keelustamise konventsiooni osaline, seda teab ilmselt nii nende pea- kui välisminister.»

«Ma ei kahtle, et Suurbritannia välisministeeriumis on asjatundjaid, kes tegelevad selle konventsiooni ja selle konventsiooni alusel loodud Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni toimimise küsimustega,» lisas Vene välisminister.

«Rääkides sellest, mida Suurbritannia peab konventsioonist lähtudes tegema, on see järgmine: esiteks, kohe, kui tekib kahtlus, et kasutatud on konventsiooniga keelatud relva, pöörduma riigi poole, keda kahtlustatakse selle allikaks olemises. Päringule vastamiseks on kümme päeva. Kui vastus teavet nõudvat riiki ei rahulda, siis see - antud juhul Suurbritannia - peab pöörduma Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni täitevkomiteesse või keemiarelva keelustamise konventsiooni osalisriikide konverentsi poole,» ütles Lavrov.

«Me küsisime otsekohe ametliku noodiga ligipääsu sellele ainele, et meie asjatundjad saaks seda keemirelva keelustamise konventsiooni kohaselt analüüsida,» ütles Lavrov.

Vene julgeolekuteenistuse FSB endine juht Nikolai Kovaljov ütles, et haruldane närvigaas, mida kasutati Skripali ja tema tütre vastu, võis lisaks Venemaale olla pärit ka mõnest teisest endisest liiduvabariigist.

Kovaljovi sõnul hoiti Novitšoki varusid Nõukogude Liidu eri osades, muu hulgas Ukrainas, ning mürk võib olla pärit ka Ukrainast või mõnest teisest endisest liiduvabariigist.

Sergei Skripal ja tema tütar Julia on pärast 4. märtsil Salisbury pargis toimunud närvimürgi rünnakut endiselt kriitilises seisundis.

Endise Vene topeltagendi mürgitamises kahtlustatakse Venemaad ning rünnakus kasutatud Nõukogude Liidus toodetud mürk «Novitšok» paistab neid oletusi kinnitavad. USA välisminister Rex Tillerson märkis, et ülimalt ohtlikku ainet on vaid väga vähestel.