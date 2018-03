Trump süüdistas Venemaad agendi mürgitamises, EL arutab omi vastumeetmeid

«Mulle tundub, et see (mürgitaja) on Venemaa, kui arvestada kõiki tõendeid, mis neil (Suurbritannial) on,» lausus Trump täna ajakirjanikele.

«On äärmiselt tähtis, et need, kes toimunu eest vastutavad, näeksid selgelt, et Euroopas on üheseltmõistetav, vankumatu ja väga tugev solidaarsus,» lisas Euroopa Komisjoni tähtsuselt teine liige.