Moskva ähvardas Londonit vastumeetmetega meedia vallas

Briti meedia järelevalveorgan Oxfam ütles teisipäeval, et Vene riiklik telekanal RT võib kaotada Suurbritannias tegutsemise litsentsi, kui London järeldab, et Inglismaal Vene eksspiooni Sergei Skripali ja tema tütre vastu korraldatud närvimürgirünnaku taga on Venemaa.