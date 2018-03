Jäljed viivad Eestisse: finantsafäär tõmbas Soome noortefondi juhtide karjäärile kriipsu peale

Noortefondi uus juhatuse liige Mikko Heinonen ütles, et organisatsioon on alustanud uue juhi otsinguid ning need võivad kesta mitu kuud.

Yle ja nädalaleht Suomen Kuvalehti teatasid eelmisel nädalal, et noortefondi rahaasjad hakkasid politseile huvi pakkuma siis, kui uuriti noortefondi äripartneri, ehitusfirma Salpausselän Rakentajat tegevust. Politsei kahtlustab, et ehitusfirma juhid on pannud toime ulatusliku maksupettuse ning muid kuritegusid. Uurijad püüavad kindlaks teha, kas raha, mida noortefondi juhid said, võis pärineda ehitusfirmast.