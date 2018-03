USA uue välisministri ametissekinnitamine võib aega võtta

Washington Postile intervjuu andnud demokraadist senaator Brian Schatz ütles, et nüüd kaaluvad mitmed neist tõsiselt, kas Pompeole hääl anda.

Schatzi sõnul otsustasid Pompeo poolt hääletanud demokraatidest senaatorid tollal talle võimaluse anda ja jäid lootma sellele, et ta ei sega poliitikat CIA töösse. Pärast seda on teda korduvalt kritiseeritud presidendile ülemäärases kaasakiitmises ja selles, et Pompeo laseb parteipoliitikal oma otsuseid mõjutada.