Trump tahab kosmosesõjaks valmis olla

«Minu uus kosmosestrateegia tunnistab, et kosmos on sarnaselt maa, mere ja õhuga sõjapidamisruum,« ütles Trump. «Me võime luua isegi kosmoseväed. Meil on õhujõud, me loome kosmosejõud, meil on armee ja sõjalaevastik. Võib-olla peame seda tegema, see võib sündida.»