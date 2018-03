Mike Pompeo – Trumpile lojaalne konservatiivist luurejuht

Pole põhjust kahelda, et Pompeo on Trumpile sümpaatsem kui sageli olulistes küsimustes eriarvamusele jäänud Tillerson.

53-aastast Pompeod on nähtud Trumpi lojalistina, kellele määrati keeruline ülesanne koordineerida luureagentuuri, mida president on võrrelnud Natsi-Saksamaa institutsioonidega. Varem on Pompeo eitanud CIA andmeid Venemaa sekkumise kohta USA presidendivalimistesse.