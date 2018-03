Trumpi kampaaniajuht võib saada 305 aastase vanglakaristuse

«Võttes arvesse tema vastu esitatud süüdistusi ja kaalukat tõestusmaterjali, on tõenäoline, et ta veedab kogu oma ülejäänud elu vanglas,» kommenteeris Ellis Politicole.

«Kaitsealune on jõukas inimene, kellel on rahalised vahendid ja rahvusvahelised sidemed, mida on vaja riigist lahkumiseks, lisaks on tal ka põhjus seda teha,» lisas Ellis.