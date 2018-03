Sri Lanka süüdistab Facebooki rahutuste veriseks muutumises

Sri Lanka telekommunikatsiooniminister Harin Fernando ütles, et valitsus pidi astuma selle sammu, kuna peljati, et internetis ringlevad videod, milles väidetavalt oli näha, kuidas mošeesid ja budistide templeid põlema süüdati, oleks süvendanud vägivalda veelgi.

«Kogu riik oleks võinud mõne tunniga olla leekides,» ütles Fernando The Guardianile. «Need organisatsioonid ei kontrolli vihakõnet ja see on muutunud tõsiseks probleemiks kogu maailmas.»