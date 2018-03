Bosnia pelgab järjekordset migrandikriisi

«Migrandiprobleem on Balkani suunal muutumas keeruliseks,» ütles Mektić.

Tema väitel on praegu liikumas Kreekast Bosnia poole 45 000 – 50 000 inimest. «Võib eeldada, et nii suur hulk migrante soovib liikuda läbi Lääne-Balkani ja jõuda Lääne-Euroopasse,» lisas minister.

Sajad tuhanded inimesed saabusid mööda nn Balkani rännuteed Lääne-Euroopasse 2015. ja 2016. aastal, kuni läbipääs Lääne-Balkanilt suleti 2016. aasta märtsis. Üksikud migrandid on siiski marsruuti edaspidigi kasutanud.

Viimastel kuudele on väikeste gruppidena liikuvad migrandi valinud ka teekonna läbi Albaania, Montenegro ja Bosnia.

Valitsusväliste organisatsioonide kinnitusel pole põgenike arv siiski võrreldav 2015. ja 2016. aastaga. Samas alates mullu oktoobrist on migrantide arv hakanud jälle kasvama.

Bosnia politsei ütles eelmisel nädala, et alates aasta algusest on nad riigist tabanud 640 illegaalset migranti ning ebaseaduslikult piiri ületamise katselt on tabatud lisaks 660 inimest.