Süüria valitsusväed tungisid Ida-Ghoutas veel ühte linna

Linna ja selle ümbrust kontrollib rühmitus Faylaq al-Rahman, mille positsioone on viimastel päevadel ägedalt pommitatud. Kohaliku arsti Ismail al-Khateebi sõnul ei jõua päästjad pidevate õhurünnakute tõttu abivajajateni.

"Haavatud vedelevad teedel. Me ei saa neid liigutada. sõjalennukid tulistavad kõike, mis liigub," kurtis arst.

Valitsusväed piirasid kolmapäeval enklaavis sisse ühtlasi Harasta linna, mille 20 000 elanikul kadus igasugune juurdepääs abile. Harasta volikogu tundmatuks jääda soovinud liikme sõnul on elanikud ägedate pommirünnakute tõttu maa-alustes varjendites. Volinik lisas, et valitsusväed on hõivanud linna kalmistud, mistõttu elanikud peavad surnuid mujale matma.