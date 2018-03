Seitse aastat Süüria sõda: 350 000 hukkunut, 10 miljonit põgenikku

Süüria koduõda algas 2011. aasta 15. märtsil, kui president Bashar al-Assadi juhitud valitsus hakkas maha suruma enamjaolt rahumeelseid aktiviste. Nüüdseks on sõda killustunud mitmetasandiliseks rahvusvaheliseks konfliktiks, mis on hävitanud riigist suure osa.

Rahvusvahelised püüdlused sõda lõpetada on järjepidevalt läbi kukkunud. Sõjas on surma saanud üle 350 000 inimese, rohkem kui pool Süüria sõjaeelsest 20 miljoni pealisest elanikkonnast on pidanud oma kodust põgenema.