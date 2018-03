Venemaa brittide karistamisel veel sõnadest tegudeni ei jõudnud

Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova ütles iganädalasel pressikonverentsil, et Moskva endiselt on karistusmeetmeid välja töötamas.

Zahharova sõnul on Moksva mures keemiarelva kasutamise pärast Suurbritannias, kuid süüdistused, et Venemaa on kogu asjaga seotud, olla hullumeelsed.

Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova. FOTO: Stanislav Krasilnikov/TASS/Scanpix

Ministeeriumi esindaja süüdistas Ühendkuningriiki Moskvaga koostööst keeldumises.

«Suurbritannia keeldub andmast meile igasugust faktilist teavet juhtumi kohta. Näiteks pole isegi mainitud kuriteopaigalt leitud aine proovide Venemaale andmist,» sõnas Zahharova. «Ma võin taaskord kinnitada, et Suurbritannia pole pakkunud Venemaale mingit teavet, mitte mingeid detaile, mis võiks heita valgust kogu olukorrale.»

Vene riigiduuma korruptsioonitõrjekomisjoni liige Andrei Lugovoi ütles, et neil on täielik õigus osaleda Vene sõjaväeluure (GRU) endise polkovniku Sergei Skripali mürgitamise uurimisel, sest rünnakus sai kannatada ka tema venelasest tütar Julia.

«Võtke palun arvesse, et tegemist on Vene kodaniku Julia Skripali tapmise katsega. See tähendab, et Vene juurdlusagentuuridel on täielik õigus avada kriminaalasi ja neil peab olema menetluse osalistena juurdepääs meie kodanikule,» sõnas Lugovoi, keda Briti võimud süüdistasid 2006. aastal seotuses Aleksander Litvinenko surmaga.

Lugovoi osutas mõnele tema väitel veidrale seigale Skripalide loos, öeldes, et kui Litvinenko surma puhul näidati igas telekanalis ja teistes meediaväljaannetes fotosid temast haiglavoodis, siis Skripalist ega tema tütrest ei ole ilmunud ühtki fotot ega teleklippi.

ÜRO Julgeolekunõukogu keeldumine toetamast Venemaa ettepanekut uurida Skripali juhtumit näitab Lugovoi sõnul Suurbritannia, USA ja Prantsusmaa vandenõud erapooletu uurimise takistamiseks.

Kolmapäeval teatas Briti peaminister Theresa May, et saadab endise Vene topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre Julia närvigaasiga mürgitamise tõttu riigist välja paarkümmend Vene saatkonnas tegutsevat luurajat ning peatab kahe riigi vahel kõrgetasemelised diplomaatilised kontaktid. May kinnitusel viitavad senise uurimise andmed, et rünnaku taga oli Venemaa.

Vene ajakirjandus süüdistas Mayd neljapäeval kahe riigi läbisaamise rikkumises.

«Theresa May on mürgitanud suhted Londoni ja Moskva vahel» kirjutas ajaleht Nezavissimaja Gazeta oma esilehel.

Ärileht Kommersant süüdistas Suurbritanniat «mürgise vastuse» andmises. «Kriis Moskva ja Londoni suhetes on saavutanud uue haripunkti,» teatas leht.