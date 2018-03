Britid rajavad keemiarelvakaitse keskuse

«Me investeerime 48 miljonit naela (54 miljonit eurot) uude keemiarelvakaitse keskusesse, et olla ka edaspidi esirinnas keemilise analüüsi ja keemiakaitse vallas,» ütles Williamson, kelle hinnangul on keemiarelva oht teistest riikidest, mitte ainult Venemaalt, kasvamas.

Keskuse loomise otsus on seotud endise Vene luuraja Sergei Skripali ja tema tütre Julia mürgitamisega Inglismaal 4. märtsil. Suurbritannia hinnangul lasub rünnakus süü Venemaal.

Keskus läheb Kaitseteaduse- ja Tehnoloogia Labori alla, kus töötab 3000 teadlast ja mille aastaeelarve on üle 500 miljoni naela (563 miljoni euro).

Labor loodi 1916. aastal, et leida vastust Saksa gaasirünnakutele Esimeses maailmasõjas. 1950. aastatel lõid Porton Downis töötavad teadlased pisargaasi ning surmava närvimürgi VX.

Briti peaminister Theresa May külastas täna esimest korda Salisburyt, kus Skripalid mürgitati. May kohtus üldsuse ja ettevõtete esindajate ning päästeteenistuste liikmetega ja sai tervishoiuametnikelt ülevaate toimunust, ütles pressiesindaja.

Suurbritannia peaminister Theresa May täna Salisburys Vene agendi rünnakupaigaga tutvumas.

Osa Salisbury linnast on kuriteopaigana suletud, sest keemiaeksperdid koguvad asitõendeid kohtadest, mida Sergei ja Juli Skripal enne kokkuvarisemist külastasid. Politseile on appi saadetud ligi 200 sõjaväelast.

May ütles kolmapäeval, et Skripali tapmise katses on süüdi Moskva, ning teatas 23 Vene diplomaadi väljasaatmisest ja kõrgetasemeliste kontaktide peatamisest.