Vaatluskeskus: Ida-Ghoutast on 24 tunniga põgenenud üle 20 000 inimese

ÜRO teatas, et püüab alles kokku lüüa, kui palju inimesi on 400 000 elanikuga enklaavist lahkunud. «ÜRO ei ole evakueerimisi jälginud, kuid külastab varjupaiku, kuhu mõned evakueeritud saabuvad,» teatas maailmaorganisatsiooni pressiesindaja.

Vaatluskeskus teatas ka, et režiimiväed on tagasi vallutanud 70 protsenti piiramisrõngas enklaavist, mille üle nad 2012. aastal kontrolli kaotasid.

Järelejäänud mässuliste käes olevad alad enklaavis on üksteisest ära lõigatud. «Kokkuvõte on, et režiim lõikas Ghouta kolmeks tsooniks, et saavutada mugavalt kolm erinevat kokkulepet,» ütles Türgis asuva Omrani Instituudi analüütik Nawar Oliver.