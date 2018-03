Põhja-Korea välisminister saabus Rootsi

Ri saabus Stockholmi Arlanda lennujaama Eesti aja järgi kell 19.15 õhtul. Temaga on kaasas Põhja-Korea välisministeeriumi Põhja-Ameerika osakonna asejuht Choe Kang-il.

Rootsi esindab USA huve Pyongyangis ning Stockholmil võib olla roll eelseisva USA-Põhja-Korea presidentide kohtumise korraldamises.

Rootsi saatkond Pyongyangis avati 1975. aastal ja see oli esimene stalinistlikus riigis avatud lääne saatkond.

Ri peab kahepäevasel visiidil Rootsi välisministri Margot Wallströmiga läbirääkimisi Korea poolsaare tuumavabaks muutmise, Trumpi-Kimi võimaliku tippkohtumise ning kolme Põhja-Koreas vangis oleva ameeriklase saatuse üe.

Rahvusvaheline meedia on spekuleerinud Rootsi kui võimaliku USA-Põhja-Korea tippkohtumise paigaga, kui tippkohtumine peaks saama lõpliku kinnituse.

Rootsi välisministeerium seda ei maininud, kuid teatas avalduses, et läbirääkimised «keskenduvad Rootsi konsulaarvastutusele USA, Kanada ja Austraalia kaitsevõimuna» Põhja-Koreas.

«Samuti arutatakse julgeolekuolukorda Korea poolsaarel, mis on ÜRO Julgeolekunõukogu päevakorra tipus,» lisas Rootsi välisametkond. Rootsi kuulub praegu mittealalise liikmena julgeolekunõukokku.

Rootsi peaminister Stefan Löfven ütles uudisteagentuurile TT, et kuulujutud sellest, et Rootsi võiks tippkohtumist võõrustada, on enneaegsed. «Selle üle on liiga vara spekuleerida. Kui peamised toimijad tahavad, et Rootsi etendaks rolli - hõlbustaks, pakuks foorumit või tegutseks ühenduslülina - siis oleme selleks valmis,» sõnas ta.

Löfveni sõnul on vastasseis Põhja-Korea tuumaprogrammi üle «tohutult tähtis küsimus». «Me oleme sõjaliselt blokiväline riik, meil on pikaajaline kohalolek Põhja-Koreas ja usun, et usalduse tõttu meie vastu saame rolli etendada,» lausus valitsusjuht.

Ta rõhutas samas, et Rootsi võimaliku rolli otsustavad vastasseisu osapooled. «Me ei saa oll naiivsed ja arvata, et Rootsi lahendab need probleemid.»

Soul teatas 6. märtsil, et Pyongyang on teinud ettepaneku pidada USA-ga julgeolekutagatiste eest kõnelusi tuumarelvadest loobumise üle ja on nõus peatama läbirääkimiste ajaks raketikatsetused. Pyongyang oli eelnevalt nõustunud pidama aprillis tippkohtumise Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni ja Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-ini vahel.

Päev varem Põhja-Koread külastanud ja Kimiga kohtunud Lõuna-Korea ametnike sõnul ütlesid režiimi kõrged ametnikud neile, et Põhja-Koreal pole põhjust tuumarelvi omada, kui kõrvaldatakse sõjaline oht riigile ja tagatakse riigi julgeolek.