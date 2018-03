Mattis: USA peaks jätkama saudide toetamist Jeemeni sõjas

Mõned Ühendriikide seadusandjad on pikka aega väljendanud muret konflikti üle, mis on kaasa toonud palju tsiviilohvreid ja põhjustanud humanitaarkriisi.

Mattis ütles sel nädalal kirjas kongressi liidritele, et Ühendriikide toetuse piiramine saudide operatsioonidele tooks kaasa tsiviilohvrite suurenemise Jeemenis, sest USA luureinfo on õhurünnakute korraldamiseks elutähtis.

Mattis ütles Bahreinist naastes teda saatvatele ajakirjanikele, et USA ja Saudi Araabia praegune kurss aitab viia Jeemeni kriisi ÜRO toetatud rahuleppe poole. "Me peame suunama selle läbirääkimistel põhineva lahenduseni ja me usume, et meie poliitika on praegu õige. See oli minu kirja tuum," lausus ta.