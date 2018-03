Valge Maja kummutas kuulujutud McMasteri vallandamisest

«Rääkisin just POTUS-e ja kindral H.R. McMasteriga - erinevalt teadetest on neil hea töösuhe ja NSC-s muutusi ei ole,» kirjutas Sanders Twitteris, viidates presidendile (POTUS) ja rahvusliku julgeoleku nõukogule (NSC).

Päevaleht Washington Post kirjutas neljapäeval, et Trump on otsustanud McMasteri vallandada ja kaalub tema võimalikke asendajaid, kuid on nõus vangerdusega ootama, sest ei taha julgeolekunõunikku alandada.