Närvigaas toimetati Inglismaale ilmselt Skripali tütre kohvris

Neljapäeva õhtul ütles Wiltshire'i krahvkonna peakonstaabli asetäitja Paul Mills, et üldse võis närvigaasiga kokku puutuda kuni 131 inimest, kes kõik on kohalike meedikute pideva valve all.

Politsei on isoleerinud Salisburys ja selle ümbruses paigad, kus on leitud närvimürgi jälgi või kus arvatakse olevat mürki olnud. Ühtekokku on isoleeritud 24 paika ning see võib nii jääda kuudeks.