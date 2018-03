Naiste kamp peksis Inglismaal surnuks egiptlannast tudengi

Egiptuse meedia väitel on Moustafa ema Nessrin Shehata postitanud sotsiaalmeediasse video, kus kirjeldab, kuidas sama seltskond ründas tema tütart juba varem: «Neli kuud tagasi sõimasid kaks naist nende sama kümne hulgast mu tütart tänaval ilma igasuguse põhjuseta. Me läksime politseijaoskonda ja esitasime ametliku kaebuse, kuid midagi ei juhtunud.»

Nottinghamshire'i krahvkonna politsei peainspektor Mat Healey kutsus inimesi, kes juhtunut nägid, pöörduma politseisse: «Me teame, et bussipeatuses ootas rünnaku ajal palju inimesi ja me palume neil tungivalt edastada ükskõik millist informatsiooni, mis võiks meid aidata.»

Egiptuse saatkond Londonis on öelnud, et jälgib juhtumi uurimist tähelepanelikult. Riigi esindus on andnud Briti võimudele teada, et nad ootavad süüdlaste kiiret leidmist ja vastutusele võtmist.