Hiina keelab «ebausaldusväärsetel» inimestel rongisõidu ja lendamise

Reiskeelu nimekirja kantakse inimesed, kes on levitanud valeinformatsiooni terrorismi kohta või põhjustanud probleeme lennukis viibides, aga ka need, kes kasutavad aegunud sõidupiletit või suitsetavad rongis, teatas Hiina riiklik arengu- ja reformikomisjon oma veebilehel.

Samuti karistatakse finantseksimustega vahelejäänuid: näiteks tööandjaid, kes pole tasunud sotsiaalmaksu, või inimesi, kes on jätnud trahvid tasumata.

Muudatus on Hiina riigi teatel kooskõlas president Xi Jinping plaaniga kehtestada laiem sotsiaalse krediidi süsteemi, mis lähtub põhimõttest, et kes on kord näidanud end ebausaldusväärsena, sellele kehtivad igavesti teatud piirangud. Tulevikus peaks hakkama riigiasutused omavahel jagama informatsiooni kodanike usaldusväärsuse kohta ja karistama nn sotsiaalse krediidi skoori aluse.