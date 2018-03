Põhja-Korea välisminister jääb Rootsi terveks nädalavahetuseks

Enne kohtumist ütles Wallström, et arengute tõttu Korea poolsaarel on oluline pidada Põhja-Koreaga dialoogi ning seepärast on tal riigi ministri külaskäigu üle hea meel. «Aga me pole naiivsed ega arva, et suudame lahendada kõik maailma probleemid,» lisas ta.