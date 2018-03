Lõuna-Aafrika ekspresidendile esitatakse süüdistus korruptsioonis

«Pärast asja kaalumist olen jõudnud järeldusele, et on arvestatavad väljavaated Zuma edukaks vastutusele võtmiseks,» lausus prokuratuuri juht Shaun Abrahams pressikonverentsil.

Zuma astus presidendi ametist tagasi veebruari keskel pärast seda, kui parlament teatas plaanist teda umbusaldada. Kahtlused korruptsioonis on Zumat jälitanud suurema osa tema poliitilise karjääri kestel.

2016. aastal leidis Lõuna-Aafrika ülemkohus, et Zuma oli rikkunud põhiseadust, kui otsustas oma isikliku kodu ehitamiseks kasutada riigi raha. Eelmisel aastal otsustas kõrgeim apellatsioonikohus, et Zuma peab kohtu alla minema 18 süüteo eest, mis on seotud 1999. aasta relvatehinguga. Nende hulka kuulusid muu hulgas korruptsioon, pettus, rahapesu ja süüteo tulemusena raha omandamine.