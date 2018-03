Putin jätkab heitlust Venemaa eest

Putini tsitaat pärineb kõlava pealkirjaga filmist «Maailmakorraldus 2018», mille autoriks on Venemaa üks kõvemaid telepropagandiste Vladimir Solovjov. Poolteisetunnine filmi üheks võtmemomendiks on Putini vastus Solovjovi üsna lahtisele küsimusele, kui raske või kerge on kanda vastutuskoormat, mis on seotud «tuumanupuga».