Venemaa alustas vastukäiguna juurdlust Julia Skripali ja Nikolai Gluškovi asjus

Uurimiskomitee esindaja Svetlana Gluškova sõnul kavatsetakse uurimisse kaasata kõrge kvalifikatsiooniga eksperte, samuti on Vene uurijad valmis tegema koostööd Briti kolleegidega.

Gluškova märkis, et «juurdlus viiakse läbi vastavuses Venemaa seadusandluse nõuetega ning rahvusvahelise õiguse normidega».

Briti välisministri Boris Johnsoni sõnul on äärmiselt tõenäoline, et korralduse kasutada närvimürki Inglismaal elava Vene topeltagendi vastu andis Venemaa president Vladimir Putin.

«Meie tüli on Putini Kremliga ja tema otsusega. Meie hinnangul on ülekaalukalt tõenäoline, et tema otsustas suunata närvimürgi Ühendkuningriigi, Euroopa tänavatele esmakordselt pärast Teist maailmasõda,» lausus Johnson.