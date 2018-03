Macron ja Merkel tahavad EL-i reformide teekaarti juuniks

Macron ärgitab EL-i riike võtma ette reformid, et blokki uut elu puhuda. Ettepanekute seas on eurotsooni rahandusministri ja eelarve loomine, kuid mõned Euroopa liidrid suhtuvad Macroni algatusse tõrksalt.

Kantsler rõhutas pärast kohtumist, et Prantsusmaa ja Saksa suhe on Euroopa tuleviku seisukohast jätkuvalt väga tähtis.

«Olen pühendunud sinna jõudmisele ja arvan, et suudame seda. Rohkem kui kunagi varem on vaja, et Euroopa oleks ühtne geopoliitilises olukorras, milles multilateralism on surve all.»