Süürias sai Türgi õhulöögis haiglale surma 16 inimest

"Vähemalt 16 inimest sai surma, kelle seas kaks rasedat naist. Me ei tea, kui palju oli nende hulgas meedikuid," edastas Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus.

"Tegemist on ainsa töötava haiglaga Afrini linnas," ütles Punase Risti kohalik esindaja Serwan Bery.

Ankara on järjekindlalt eitanud tsiviiltaristu ründamist, kuid vaatluskeskuse andmeil on pealetungis vähem kui kahe kuu jooksul hukkunud vähemalt 245 tsiviilisikut, neist 41 last.