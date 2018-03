FBI asejuht vallandati ööpäev enne pensionile jäämist

«Ma tühistasin Andrew McCabe´i töölepingu ja see jõustub koheselt,» kinnitas justiitsminister Jeff Sessions ametlikus avalduses.

Sessions põhjendas päevapealt vallandamist endise asejuhi ametialaste rikkumistega. Sessions kinnitas, et otsus langetati pärast põhjalikku ja erapooletut uurimist.

Justiitsministeeriumi teatel tuvastas sisejuurdlus, et McCabe oli selleks volitusi omamata avalikustanud meediale informatsiooni ja polnud mitmetes oma ütlustes täielikult siiras.

McCabe peatas töö viivitamatult, kuid pidi jääma FBI palgale kuni märtsini, et tagada pensionisoodustused.

President on korduvalt öelnud, et FBI on olnud erapoolik oma juurdluses, mida praegu juhib eriprokurör Robert Mueller, kes ka ise kunagi FBI-d juhtis.