Pornotähe advokaat: mõned juhtumid leidsid aset Trumpi presidendiajal

«Kas on midagi seda juhtumit ümbritsevatest hulgalistest süüdistustest – nimetagem neid faktideks –, mis leidsid aset ajal, mil Donald Trump oli president?» küsis CNNi saatejuht Jake Tapper eile intervjuus advokaat Michael Avenattilt.

Varem väitis Avenatti, et Danielsi ähvardati vaikuse murdmise korral füüsilise vägivallaga. Samas ei nõustunud advokaat täpsustama, kas ähvardajaks oli Trump või keegi tema meeskonnast.

«Ma arvan, et kui Ameerika inimesed kuulevad minu kliendi esituses detaile – väga spetsiifilisi detaile, mis seda juhtumit puudutavad –, siis teevad nad sarnaselt minuga järelduse, et see ei olnud niisama mingi suvalise hullu ähvardus,» märkis Avenatti.