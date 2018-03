Miami sillavaringus võis olla süüdi ehitusfirma ja kohalike ametkondade lohakus

Kaks päeva enne Miami sillavaringut jättis insener W Denney Pate ehitusfirmale häälsõnumi: «Ma helistan, et jagada informatsiooni FIU jalakäijate silla osas ja öelda, et konstruktsiooni põhjapoolsel küljel on märgata mõranemist.»

Samas märkis insener, et tema arvates ei kujuta mõra endast otsest ohtu, kuid see tuleks sellest hoolimata ära parandada.

«Me peame seisma silmitsi tõsiajaga, et kuskil protsessis tehti hooletusvigasid,» märkis Perez. «Juurdlus aitab välja selgitada, kas keegi on selle eest vastutav. See on ilmselgelt ikkagi õnnetus. Kuid me peame välja selgitama, kas keegi võis sellesse panustada.»