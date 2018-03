Wagneri palgasõdurid: pole mingit Süüria sõda, on ainult sõda Venemaa ja USA vahel

«Nad hõivavad territooriumi – reeglina nafta- ja gaasimaardlaid – ja siis valvavad neid,» selgitas komandör. «Nad saavad selle eest palka. Kuid on võimatu kontrollida naftavälja, kui 500 meetri kaugusel on vaenulikud jõud, seega tuleb nad jõuga välja ajada.»

Palgasõdurid võivad teenda kuus umbes 2600 eurot, kolme kuu pärast saab aga juba sajaprotsendilist boonust ja palka tõstetakse kuni neli korda. Komandöride palk on veel kolm korda suurem. Kuid need, kes soovivad tagasi pöörduda, saadetakse varustusjaamadesse tuhande rubla eest päevas kaste tõstma.

«On kuulujutt, et Wagner on niinimetatud hakklihamasina projekt. Mida teha nendega, kes Donbassis võitlesid? Esimese laine idiootidega, kes on tõelised ideoloogid? Need on jubedad inimesed, kes võivad ühiskonda häirida. Nad võivad tekitada pahandust nagu pärm leivas. Kuid Süürias saavad nad teenida riigi huve ja samal ajal saab ka pärmist lahti. Seda ütlevad mõned inimesed. Ja ilmselt on selles ka terake tõtt,» sõnas komandör.