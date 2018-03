Saksa külaelanikud ootavad Neitsi Maarja saabumist

Sajad inimesed on kogunenud Unterflossingis asuva kabeli juurde, et oodata Neitsi Maarja saabumist. Nimelt ennustas Sitsiilia päritolu «prohvet» Salvatore Caputa, et täna kell 16.30 kohaliku aja järgi näeb kohalikus Püha Laurentiuse kabelis Jumalaema ilmutust.