Venezuela opositsioonikoalitsioon nõuab vabu valimisi

"Kogunemised on vastupanu näitamine režiimile, mis tahab keelata meile meie õigusi," ütles opositsiooni parlamendisaadik Delsa Solórzano uudisteagentuurile AFP. "Me peame päästma õiguse vabalt valida."

Venezuelas korraldatakse presidendivalimised tavaliselt detsembris, kuid sotsialistist presidendi Nicolás Maduro liitlastega mehitatud põhiseadusassamblee kavatseb need sel korral läbi viia mais, et kindlustada autoritaarsele presidendile teine ametiaeg. Assamblee võttis läinud aastal võimu opositsiooni enamusega parlamendilt.

Venezuelast põgenenud inimestest üle 100 000 on esitanud alates 2017. aastast varjupaigataotluse, teatas ÜRO põgenikeagentuur (UNHCR) nädala alguses. Agentuuri andmetel on alates 2014. aastast varjupaigataotluse esitanud 145 000 venezuelalast , kuid 94 protsenti neist esitati pärast 2017. aasta algust. Amet lisas, et varjupaika taotlenud venezuelalaste arv on 2014. aastaga võrreldes suurenenud 2000 protsenti.