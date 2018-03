Briti välisminister: meil on tõendeid, et Venemaa on Novitšokki valmistanud ja varunud

Johnsoni sõnul on Suurbritannial tõendeid, et Venemaa on varunud endale närvimürke nagu Novitšok, millega mürgitati Skripal ja tema tütar Julia.

Johnson ütles BBC-le, et Hollandis baseeruva Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) ametnikud sõidavad homme Suurbritanniasse, et võtta Skripalite mürgitamiseks kasutatud aine proove.

Suurbritannia sõnul on mürgiks Novitšok, mis töötati välja külma sõja lõpuperioodil Nõukogude Liidus.

«Meil on tegelikult viimase kümne aasta kohta tõendeid, et Venemaa ei ole mitte üksnes uurinud närvimürkide kohaletoimetamist tapmise eesmärgil, vaid on Novitšokki ka valmistanud ja varunud,» lausus Johnson.

Vene alaline esindaja Euroopa Liidus Vladimir Tšižov teatas aga, et Venemaal ei ole keemiarelvavarusid ja Kreml ei ole mürgitamise taga.

«Venemaal ei ole sellega mingit pistmist,» ütles saadik BBC-le.

Tšižov juhtis tähelepanu asjaolule, et Porton Downi teaduspark, kus keemiarelvauuringuid tehakse, asub mürgitamiskohast Salisburyst vaid 12 kilomeetri kaugusel.

Küsimusele, kas tema arvates on mürgitamises süüdi Porton Down, vastas Tšižov, et ei tea seda.

Briti valitsus lükkas suursaadiku vihje ümber kui mõttetuse. Johnsoni sõnul ei vasta nii riik, kes tegelikult usub, et on süütu.

Suurbritannia ja Venemaa on saatnud vastastikku välja 23 diplomaati ja rakendanud muid karistusmeetmeid.

Johnson ütles, et Briti riiklik julgeolekunõukogu tuleb järgmisel nädalal kokku ja arutab täiendavate meetmete kasutuselevõtmist.

Muu hulgas arutatakse USA Magnitski nimekirja laadseid meetmeid, millega Ameerika Ühendriigid kehtestasid viisakeelu ja külmutasid Vene ametnike varad, kes olid seotud advokaat Sergei Manitski tapmisega.