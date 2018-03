Rindel asuv küla värvis end Ukraina värvidesse

Luganski oblastis jookseb rinde piir enamasti piki Donetski jõge, millest teisel pool on Ukraina vägede kontrolli all vaid üks küla – Krõmske. Sseal elatakse juba neljandat aastat nii, et separatistide positsioonid asuvad külast vaid kilomeetri kaugusel.

«Kondoome ei taha keegi,» kurdab apteeker Tatjana Košõvets. On kaks varianti, miks neid ei taheta: külas pole noori või need noored usuvad, et maksab sünnitada, vastab talle Hrinenko. Õiget vastust ta öelda ei oska. Ka palk on neil veidi tõusnud: medõde saab täiskoormuse eest 3000 grivnat (92 eurot) kuus. Kaks aastat tagasi oli õe palk 1500 grivnat (siis 50 eurot).